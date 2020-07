Niente turisti e uffici vuoti, nel centro di Roma rischia di chiudere un negozio su tre (Di martedì 21 luglio 2020) AGI - Un monopattino elettrico, uno dei tanti ora disponibili in sharing a Roma, sfreccia lungo via Nazionale nonostante il selciato accidentato fatto di sanpietrini. A fargli compagnia sotto al sole di luglio altri mezzi a due ruote, dalle bici ai motorini, qualche macchina e sparuti bus dell'Atac. Perché il centro storico di Roma, la parte monumentale che prima della pandemia di Covid-19 richiamava ogni anno quasi 13 milioni di turisti l'anno, è semi deserto. E passeggiando per le vie e le piazze divenute celebri come immagini da cartolina iniziano a proliferare sulle vetrine dei negozi le serrande abbassate ed i cartelli "affittasi". Ottanta giorni dopo la fine del lockdown le associazioni imprenditoriali cittadine non hanno ancora dati certi, ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Niente turisti e uffici vuoti, nel centro di Roma rischia di chiudere un negozio su tre - antorav10 : RT @LaVeritaWeb: Dopo l'infelicissima uscita del viceministro Castelli sul settore in crisi («cambino mestiere»), 50.000 professionisti ele… - giancarlobak : RT @LaVeritaWeb: Dopo l'infelicissima uscita del viceministro Castelli sul settore in crisi («cambino mestiere»), 50.000 professionisti ele… - SimonettaP62 : RT @LaVeritaWeb: Dopo l'infelicissima uscita del viceministro Castelli sul settore in crisi («cambino mestiere»), 50.000 professionisti ele… - Massimi47715989 : Estrattore chiedono i danni al Conte tacchia dopo l'infelice uscita della sua Mara castelli a €24000 al mese cambia… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente turisti Niente turisti e uffici vuoti, nel centro di Roma rischia di chiudere un negozio su tre AGI - Agenzia Giornalistica Italia Niente turisti e uffici vuoti, nel centro di Roma rischia di chiudere un negozio su tre

AGI - Un monopattino elettrico, uno dei tanti ora disponibili in sharing a Roma, sfreccia lungo via Nazionale nonostante il selciato accidentato fatto di sanpietrini. A fargli compagnia sotto al sole ...

"La bandiera restituita, messaggio per Siena"

Un sabato pomeriggio con visita a sorpresa nella contrada del Bruco. Lo scorso fine settimana un gruppo di turisti italiani ha suonato il campanello del custode della contrada Enzo Giuggioli per ricon ...

AGI - Un monopattino elettrico, uno dei tanti ora disponibili in sharing a Roma, sfreccia lungo via Nazionale nonostante il selciato accidentato fatto di sanpietrini. A fargli compagnia sotto al sole ...Un sabato pomeriggio con visita a sorpresa nella contrada del Bruco. Lo scorso fine settimana un gruppo di turisti italiani ha suonato il campanello del custode della contrada Enzo Giuggioli per ricon ...