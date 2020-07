Niente Pallone d’oro 2020. La clamorosa decisione di France Football (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo mesi difficili è ripartito anche lo sport, dove possibile. Tra questi uno dei più attesi era ovviamente il calcio, che nonostante alcuni dubbi e perplessità iniziali almeno in Italia ha ripreso senza intoppi. Ma questo non si può certo considerare un anno normale e così, dopo gli stadi vuoti, lo slittamento dei campionati e il rinvio dell’Europeo al 2021, è arrivata la clamorosa decisione di France Football di non assegnare il Pallone d’oro 2020. Il settimanale Francese, che si occupa dell’assegnazione del premio individuale più prestigioso nel mondo del calcio, non aveva saltato nemmeno un’edizione dall’anno dell’istituzione del Pallone d’oro nel 1956. Una ... Leggi su newsagent

