Niente Pallone d'oro 2020. La clamorosa decisione di France Football

Dopo mesi difficili è ripartito anche lo sport, dove possibile. Tra questi uno dei più attesi era ovviamente il calcio, che nonostante alcuni dubbi e perplessità iniziali almeno in Italia ha ripreso senza intoppi. Ma questo non si può certo considerare un anno normale e così, dopo gli stadi vuoti, lo slittamento dei campionati e il rinvio dell'Europeo al 2021, è arrivata la clamorosa decisione di France Football di non assegnare il Pallone d'oro 2020. Il settimanale Francese, che si occupa dell'assegnazione del premio individuale più prestigioso nel mondo del calcio, non aveva saltato nemmeno un'edizione dall'anno dell'istituzione del Pallone d'oro nel 1956.

Ultime Notizie dalla rete : Niente Pallone Niente Pallone d’Oro quest’anno. Meno male Il Foglio CR7 asso pigliatutto: Immobile, Champions, record Juve...

La faccia dice tutto e anche di più. Cristiano Ronaldo è a una manciata di minuti dalla festa per il nono scudetto bianconero, ha segnato il gol spacca partita con la Samp, eppure quando il pallone de ...

Biglietti e palloncini bianchi. «Ciao Elena, il nostro affetto ti accompagnerà in cielo»

Cerreto Guidi, tanta commozione per l’ultimo saluto alla sedicenne. Intorno alla bara bianca i familiari, gli amici e i compagni di classe del liceo classico Virgilio di Empoli CERRETO GUIDI. Le masch ...

