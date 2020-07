Niente gay in Turchia: Netflix cancella una nuova serie (Di martedì 21 luglio 2020) Love 101 - Netflix L’ombra della censura incombe su Netflix, per lo meno in Turchia. Nelle scorse ore, la piattaforma streaming ha annunciato la cancellazione della serie tv originale If Only. Il motivo? La trama dello show, prodotto da Ay Yapim, conteneva al suo interno un personaggio omosessuale, un aspetto che ha innescato l’opposizione del governo turco reggente, rappresentato dal presidente Recep Tayyip Erdogan. Le origini del “contenzioso” vanno collegate ad una polemica esplosa lo scorso aprile tra Netflix e la Turchia, periodo in cui è stata distribuita a livello globale la serie Love 101, sempre prodotta da Ay Yapim. In quel caso, su Twitter e sui vari social si era diffusa la voce – in realtà ... Leggi su davidemaggio

