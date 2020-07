Nicola: “Vogliamo la salvezza, il derby è stimolante. Ranieri? Ha fatto un lavoro straordinario” (Di martedì 21 luglio 2020) Il tecnico del Genoa, Nicola, ha parlato alla viglia del derby della lanterna contro la Sampdoria. Ecco le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club: “Stiamo arrivando nelle ultime quattro partite. Quando sono arrivato ho parlato di impresa sportiva fantastica da compiere, da terminare. Stiamo dando tutto noi stessi, ci stiamo mettendo grandissimo impegno e dedicazione. Grande lavoro, lo sanno i ragazzi che c’erano prima, lo sanno quelli che sono arrivati dopo a darci una mano. La vittoria con il Lecce ci ha dato quei punti in più per avvicinarci al nostro obiettivo. Non è finita. Finita la partita io pensavo già a domani. E non perchè c’è il derby che di per sé è già stimolante come partita ma perchè noi dobbiamo ... Leggi su alfredopedulla

Ti_bo93 : Gemma ha mollato Nicola........ E niente, cos'altro vogliamo aggiungere? #uominiedonne - sportface2016 : #Genoa, Nicola alla vigilia del derby contro la #Sampdoria: 'Ce la stiamo mettendo tutta. La vittoria con il #Lecce… - buoncalcio : #Genoa #Nicola: “Il derby contro la #Sampdoria senza tifosi sarà atipico. Vogliamo arrivare all’obiettivo” – VIDEO… - alcinx : @Nicola_Bressi Che poi se vogliamo parlare seriamente di #ambiente, anche se non è bucolico, dovremmo mettere mano… - carlo_nicola : @Serena57891118 @MilaSpicola Questa è una Sua personale opinione. Che io non condivido affatto. Di riforme che fann… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola “Vogliamo Zingaretti difende la Raggi, ecco le reazioni della politica Policymakermag