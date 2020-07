Nicky Minaj è incinta: le foto della rapper con il pancione (Di martedì 21 luglio 2020) L’icona del rap Nicky Minaj ha dato un grande annuncio in pompa magna: con 4 foto d’autore ha ufficializzato la sua gravidanza. La star è infatti in attesa del primo figlio, a 37 anni. Primo figlio per Nicky Minaj Capelli cotonati blu, mega plateau ai piedi, perline ed autoreggenti bianche: con un look del tutto in linea con il suo stile inconfondibile, Onika Tanya Maraj (questo il suo nome all’anagrafe) ha esibito un pancione che fa presupporre un parto imminente. Su Instagram sono apparse 4 foto, di cui una scattata dal fotografo e regista David LaChapelle: in due indossa bikini e parrucca bionda, in una è in capelli blu da fata turchina, mentre nell’ultima appare come una sorta di madre natura. ... Leggi su thesocialpost

ajajajaj_xd : Nicky minaj embarazada me da la vida Kajsjsjsjs osea tik tok y tw se pasan con los memes,,, jajsjdjdjd que me meo - franceschashtag : Obiettivo per questo mese: imparare a memoria il primo verso di Super Bass di Nicky Minaj - alemazzu04 : È un complimento se uno ti fa “stai zitta Nicky Minaj” solo perché hai il culo un po’ più grande del suo? perché mi… - durchdienachtx : Il bambino di Nicky Minaj si starà nutrendo di botulino e silicone. - Panda8699 : @bonucci_leo19 Tutto molto bello Leo, ma se la pianti di difendere in posizione Nicky Minaj nell' 1 conto 1 siamo tutti più felici -

Ultime Notizie dalla rete : Nicky Minaj "Treat Myself" di Meghan Trainor in versione deluxe Ondamusicale Nicki Minaj annuncia la gravidanza con foto patinate (e un ritratto d'autore)

Nicki Minaj è incinta: l’eccentrico annuncio su Instagram

