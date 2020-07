Nicki Minaj incinta su Instagram e le altre gravidanze sexy del pop (Di martedì 21 luglio 2020) Nicki Minaj è incinta, anzi, molto incinta. Sebbene la popstar avesse stuzzicato per mesi i fan a proposito di una possibile gravidanza, accennando a nausee mattutine e voglie, ha voluto aspettare che il pancione fosse inequivocabile per dare la lieta notizia. Per farlo, ha scelto il suo inconfondibile stile, provocante e chiassoso, pubblicando su Instagram una serie di scatti ultrapop, con un look da Maria Antonietta hot, tra bikini, gioielli e parrucche colorate (gialla e blu). «Amore. Matrimonio. Carrozzina. Sono traboccante di entusiasmo e gratitudine. Grazie per i vostri auguri» ha scritto sotto una di queste foto, mentre le altre si limitano alla sola immagine. Che nei piani di Nicki Minaj ci fosse la famiglia, ... Leggi su gqitalia

SkyTG24 : Nicki Minaj è incinta: su Instagram l'annuncio della sua gravidanza - chiara_tripepi : RT @whenHImeet00PS: io che dopo aver letto che nicki minaj, katy perry e gigi hadid sono incinte, aspetto la gravidanza di harry styles: ???… - Affaritaliani : Nicki Minaj è incinta, sexy foto col pancione su Instagram - lillydessi : Nicki Minaj a 37 anni incinta del primo figlio. Le foto del pancione - princeksjinnie : fa prima a partorire nicki minaj che katy perry mado ma che ha una gestazione tipo gli elefanti -

Ultime Notizie dalla rete : Nicki Minaj Nicki Minaj si è congratulata con Lil Nas X per aver "detto la sua verità" rivelando di fare parte dei Barbz MTV.IT Chi è Kenneth Petty: curiosità sul marito di Nicki Minaj

Kenneth Petty è il marito di Nicki Minaj e presto diventerà papà per la prima volta. La rapper, infatti, ha annunciato di essere in dolce attesa. Famoso soprattutto per aver sposato la cantante, ha un ...

Nicki Minaj incinta del primo figlio, il marito Kenneth Petty è accusato di avere stuprato una ragazza

Dopo aver fatto da colonna sonora alle notti brave di tanti giovani con hit quali Super Bass, Starships e Anaconda, Nicki Minaj dovrà prepararsi per cantare dolci ninne nanne dal momento che è incinta ...

Kenneth Petty è il marito di Nicki Minaj e presto diventerà papà per la prima volta. La rapper, infatti, ha annunciato di essere in dolce attesa. Famoso soprattutto per aver sposato la cantante, ha un ...Dopo aver fatto da colonna sonora alle notti brave di tanti giovani con hit quali Super Bass, Starships e Anaconda, Nicki Minaj dovrà prepararsi per cantare dolci ninne nanne dal momento che è incinta ...