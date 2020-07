Nicki Minaj è incinta, sexy foto col pancione su Instagram (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nicki Minaj ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio pubblicando una serie di foto sexy col pancione sul suo profilo Instagram. La rapper ed ex modella 37enne, nata a Trinidad e Tobago, nei Caraibi, ma cresciuta nel Queens, a New York, scrive nel suo post: "Amore. Matrimonio. Carrozzina. Straripando di gioia e gratitudine. Grazie a tutti per gli auguri".Tra le sue foto anche uno scatto intitolato "La Vergine Maria", del fotografo e regista statunitense David LaChapelle. Nicki Minaj, pseudonimo di Onika Tanya Maraj-Petty, nota per il suo stile provocante, è sposata con un responsabile dell'industria musicale americana, Kenneth Petty. La cantante di "Starships" e "Super Bass" ha ... Leggi su ilfogliettone

Nicki Minaj aspetta il suo primo figlio e l'annuncio su Instagram non poteva che essere nel suo stile eccentrico e coloratissimo. La famosa rapper americana, 37 anni compiuti lo scorso dicembre, e il ...

