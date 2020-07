Nicki Minaj è incinta, l’annuncio in bikini sui social (foto) (Di martedì 21 luglio 2020) Nicki Minaj è incinta. L'annuncio è arrivato dalla diretta interessata e sui suoi canali social, nei quali ha sfoggiato un tenero pancione in bikini. La rapper si è già detta entusiasta dell'imminente maternità: "Amore. Matrimonio. Carrozzina. Sono traboccante di entusiasmo e gratitudine. Grazie per i vostri auguri". Il futuro papà è Kenneth Petty, con il quale Nicki Minaj è convolata a giuste nozze nell'ottobre del 2019. I due si sono conosciuti da giovanissimi e hanno vissuto un amore complicato per molti anni, poi ripresosi nel 2018. L'artista si era già mostrata entusiasta del matrimonio, avvenuto nel 2019: "Avere qualcuno che si sente la tua anima gemella e che ti capisce ti fa sentire come se ... Leggi su optimagazine

mtvitalia : Nicki Minaj sarà presto mamma ???? - SkyTG24 : Nicki Minaj è incinta: su Instagram l'annuncio della sua gravidanza - IlContiAndrea : #NickiMinaj è incinta. L’annuncio con una foto su Instagram in bikini e parrucca: “Sono al settimo cielo”. Un anno… - jenlisaswasabi : RT @jenlisaswasabi: può nicki minaj partorire una femminuccia e chiamarla leigh-anne per favore - Matte0214 : RT @Corriere: Nicki Minaj incinta di Kenneth Petty, chi è il marito della star -

Ultime Notizie dalla rete : Nicki Minaj Nicki Minaj si è congratulata con Lil Nas X per aver "detto la sua verità" rivelando di fare parte dei Barbz MTV.IT Nicki Minaj è incinta: con il pancione è esplosiva

Nicki Minaj ha stupito tutto con una serie di foto “esplosive” con cui ha annunciato al mondo di essere incinta. La cantante 37enne è sposata con Kenneth 'Zoo' Petty, rapper di 42 anni che in passato ...

Nicki Minaj è incinta e lo annuncia così: “Amore. Matrimonio. Carrozzina”

Nicki Minaj nel 2009 aveva scritto su Twitter: “Ho deciso di ritirarmi e metter su famiglia. Sapete bene quanto sia felice adesso. Ai miei fan, dico: continuate a sostenermi, fino alla mia morte“. E i ...

Nicki Minaj ha stupito tutto con una serie di foto “esplosive” con cui ha annunciato al mondo di essere incinta. La cantante 37enne è sposata con Kenneth 'Zoo' Petty, rapper di 42 anni che in passato ...Nicki Minaj nel 2009 aveva scritto su Twitter: “Ho deciso di ritirarmi e metter su famiglia. Sapete bene quanto sia felice adesso. Ai miei fan, dico: continuate a sostenermi, fino alla mia morte“. E i ...