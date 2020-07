Nicki Minaj è incinta del suo primo figlio a 37 anni. L’annuncio con una foto su Instagram (Di martedì 21 luglio 2020) “Ho deciso di ritirarmi e metter su famiglia. Sapete bene quanto sia felice adesso. Ai miei fan, dico: continuate a sostenermi, fino alla mia morte”, così Nicki Minaj su Twitter nel settembre 2019. Si sa che l’artista è una donna determinata e nulla l’ha fermata in questi anni, così finalmente la lieta notizia sui social. Nicki Minaj è incinta e lo ha annunciato a suo modo, sfoderando i bikini più eccentrici e le parrucche più colorate per condividere la sua gioia con i sostenitori: “Amore. Matrimonio. Carrozzina. Sono traboccante di entusiasmo e gratitudine. Grazie per i vostri auguri”, ha scritto Nicki. Padre del bambino è Kenneth Petty che l’artista ha conosciuto da adolescente ... Leggi su ilfattoquotidiano

