New York, coronavirus: Cuomo allunga lista degli stati per la quarantena (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha deciso di portare a 31 la lista degli stati della federazione per cui è prevista la quarantena. stati UNITI – Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, ha deciso una ulteriore stretta per chi viaggia verso la Grande Mela. lista a 31 stati per la quarantena Il governatore ha aggiunto altri dieci stati alla lista di quelli che già avevano obbligo di isolamento per 14 giorni. All’elenco sono stati aggiunti Alaska, Delaware, Indiana, Maryland, Missouri, Montana, North Dakota, Nebraska, Virginia e Washington, portando così il totale ... Leggi su newsmondo

