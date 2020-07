Netflix rinuncia alla serie turca If Only dopo la censura delle autorità locali per la presenza di un personaggio gay (Di martedì 21 luglio 2020) Netflix cancella la serie turca If Only per non rimuovere un personaggio gay come richiesto dal governo Netflix cancella la produzione della serie tv originale turca If Only per non cedere alla censura delle autorità turche che chiedevano la cancellazione del personaggio omosessuale. Nel 2020. In un paese che è Europa o vorrebbe esserlo. In un paese che fa parte del mondo. Nel 2020. Bandire, proibire, condannare l’omosessualità fa ribrezzo in ogni parte del mondo, così come discriminare qualcuno per qualsiasi tipologia di ragione (razza, colore, peso, ecc ecc). Pensare che questo possa avvenire in un paese che fa parte dell’Europa ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Netflix rinuncia Netflix rinuncia alla serie turca If Only dopo la censura delle autorità locali per la presenza di un personaggio gay Dituttounpop Netflix rinuncia alla serie turca If Only dopo la censura delle autorità locali per la presenza di un personaggio gay

Netflix cancella la produzione della serie tv originale turca If Only per non cedere alla censura delle autorità turche che chiedevano la cancellazione del personaggio omosessuale. Nel 2020. In un pae ...

Home Game: quando lo sport è anche altro – Recensione della docuserie di Netflix

Il calcio, ovviamente. E poi il basket e la pallavolo. Con il rugby e il tennis giusto per le grandi occasioni. E l’atletica leggera e tutto il resto solo alle Olimpiadi. Questi sono gli sport che co ...

Netflix cancella la produzione della serie tv originale turca If Only per non cedere alla censura delle autorità turche che chiedevano la cancellazione del personaggio omosessuale. Nel 2020. In un pae ...Il calcio, ovviamente. E poi il basket e la pallavolo. Con il rugby e il tennis giusto per le grandi occasioni. E l’atletica leggera e tutto il resto solo alle Olimpiadi. Questi sono gli sport che co ...