‘Ndrangheta, maxi operazione tra l’Italia e la Svizzera: 75 arresti e 158 indagati. Sequestrati a beni del valore di 169 milioni di euro (Di martedì 21 luglio 2020) Associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di droga, riciclaggio, intestazione fittizia e corruzione. Tutti reati aggravati dalle modalità mafiose. Sono 75 gli arresti eseguiti dalla guardia di finanza tra l’Italia e la Svizzera. L’inchiesta “Imponimento” è scattata stamattina prima dell’alba quando gli agenti delle fiamme gialle hanno eseguito un provvedimento di fermo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e dall’autorità giudiziaria elvetica. Complessivamente sono 158 gli indagati dal procuratore Nicola Gratteri e dall’aggiunto Vincenzo Capomolla che hanno, inoltre, sequestrato beni per 169 milioni di euro. I sigilli sarebbero stati applicati anche a tre villaggi turistici nella zona ... Leggi su ilfattoquotidiano

NicolaMorra63 : 75 arresti tra Italia e Svizzera, 158 indagati, sequestri di beni per 169 mln. E' il bilancio di un maxi blitz del… - piersileri : Miravano ai contributi #Covid del #decretorilancio , sottraendo risorse ai cittadini. Una maxi frode compiuta da pe… - Strill_it : ‘Ndrangheta – Maxi operazione in corso tra Calabria e Svizzera: 75 arresti - ilVizzarro : Maxi blitz della Finanza tra la Svizzera, Vibo e Lamezia: 75 arresti #Calabria #calabrianotizie #ndrangheta… - supermacdaniel : RT @NicolaMorra63: 75 arresti tra Italia e Svizzera, 158 indagati, sequestri di beni per 169 mln. E' il bilancio di un maxi blitz della Gd… -