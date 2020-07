‘Ndrangheta, blitz tra Italia e Svizzera, sequestro per 169 milioni (Di martedì 21 luglio 2020) CATANZARO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Catanzaro e di Roma hanno fermato 74 persone con l’accusa di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione finalizzata alla produzione, al traffico di sostanze stupefacenti e altri numerosi delitti, e hanno eseguito numerose perquisizioni. L’attività, in una indagine che coinvolge complessivamente 158 persone, interviene in concomitanza con una analoga attività svolta in Svizzera, con l’esecuzione di arresti e perquisizioni da parte dell’Autorità Elvetica, la cui collaborazione è stata preziosissima. Si tratta di una azione che vede impegnate le Autorità Giudiziarie e Forze di Polizia dei due Paesi, nel quadro di un’organica ricostruzione di molteplici attività delittuose sul territorio nazionale e all’estero, da ... Leggi su ilcorrieredellacitta

