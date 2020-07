'Ndrangheta, 75 arresti tra Italia e Svizzera: sequestri per 169 milioni (Di martedì 21 luglio 2020) È in corso di esecuzione in Italia e Svizzera un’operazione della Guardia di Finanza e della polizia elvetica per l’arresto di 75 persone accusate di essere legate a cosche della ’Ndrangheta. Complessivamente gli indagati sono 158, ai quali sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, fittizia intestazione di beni, corruzione ed altri reati, tutti aggravati dalle modalità mafiose.Colpiti diversi esponenti di affermate famiglie della criminalità organizzata calabrese, operanti principalmente nel territorio che collega Lamezia Terme alla provincia di Vibo Valentia. L’operazione, coordinata dalla Dda di Catanzaro, è condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro e del ... Leggi su huffingtonpost

