‘Ndrangheta, 75 arresti tra Italia e Svizzera: sequestri per 169 milioni (Di martedì 21 luglio 2020) Blitz nella ‘Ndrangheta tra Italia e Svizzera, l’operazione della Guardia di Finanza e della Polizia Elvetica ha portato a 75 arresti Un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dalla polizia elvetica ha portato all’arresto di 75 persone accusate di essere legate alle cosche della ‘Ndrangheta. I clan colpito sono quelli che controllano i territori tra … L'articolo ‘Ndrangheta, 75 arresti tra Italia e Svizzera: sequestri per 169 milioni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

NicolaMorra63 : 75 arresti tra Italia e Svizzera, 158 indagati, sequestri di beni per 169 mln. E' il bilancio di un maxi blitz del… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, maxi operazione tra l’Italia e la Svizzera: 75 arresti e 158 indagati. Sequestrati a beni del valore d… - NicolaMorra63 : #DDA di Catanzaro e #GdF portano a termine ottima operazione per pulire Calabria e Svizzera. Se pensiamo ai 169 mln… - Soppressatira : È arrivato il solleone, clima infuocato in Calabria. 158 indagati e 75 arresti per ndrangheta. {@enzofilia} #solleone #ndrangheta - AaronPettinari : Maxi operazione contro la 'Ndrangheta: blitz della Gdf con 75 arresti tra Italia e Svizzera -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta arresti Lamezia Terme, per l'omicidio di Vincenzo Torcasio la Polizia ha arrestato i fratelli Bruno e Alfredo Gagliardi Calabria News