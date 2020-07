Nba, Portland Trail Blazers a Disney World preview: la sorpresa? (Di martedì 21 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Nba Portland Lillard, McCollum, Melo: Portland cala i 3 assi per sbancare Disney World La Gazzetta dello Sport Lillard, McCollum, Melo: Portland cala i 3 assi per sbancare Disney World

Una sfortunata serie di infortuni ha tarpato le ali ai Blazers in questa stagione, ma il lungo stop causa Covid-19 ha permesso recuperi importanti a coach Stotts, in particolare la coppia di lunghi Nu ...

Nba, la bolla di Orlando funziona: nessun positivo su 346, Westbrook è guarito

Nessun caso ti positività nella bolla di Orlando nei test effettuati sui 346 giocatori Nba che dal 31 luglio torneranno in campo per la chiusura della stagione. Dopo l`annuncio dei due positivi del 13 ...

