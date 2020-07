NBA, i Rockets riabbracciano Westbrook: il Coronavirus è solo un lontano ricordo per la star di Houston (Di martedì 21 luglio 2020) I Rockets possono riabbracciare Russell Westbrook, guarito dal Coronavirus dopo la positività annunciata una settimana fa. Maddie Meyer – foto GettyIl numero 0 di Houston potrà adesso salire su un aereo con direzione Orlando dove, dopo 48 ore di quarantena, potrà riunirsi con i suoi compagni e preparare la ripresa della stagione, fissata per inizio agosto nella bolla di Disney World. Assente sul primo volo che ha condotto i Rockets in Florida, Westbrook ha atteso la negatività del doppio tampone prima di muoversi da casa, continuando a prepararsi in isolamento per tornare in campo. Il suo arrivo a Orlando è stato rivelato da coach D’Antoni nelle interviste ai giornalisti: “credo proprio che Westbrook sarà ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : NBA Rockets Harden si è già ripreso i Rockets: “A Disney World per il titolo” La Gazzetta dello Sport BASKET, NBA; HOUSTON: GUARITO DAL COVID, ANCHE WESTBROOK AD ORLANDO

Anche Russell Westbrook ha superato la prova coronavirus ed è guarito. Il fuoriclasse dei Rockets raggiungerà oggi i suoi compagni di quadra nella 'bolla' di Orlando dove dal 31 luglio ...

La bolla di Orlando funziona, nessun positivo tra i 346 giocatori Nba

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La 'bolla' di Orlando sta funzionando, forse anche oltre ogni legittima aspettativa. L'Nba e l'associazione giocatori (Nbpa) hanno infatti comunicato che i test pe ...

