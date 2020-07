Napoli Teatro Festival Italia, domani la prima assoluta degli Antichi maestri di Thomas Bernhard (regia di Tiezzi) (Di martedì 21 luglio 2020) domani, mercoledì 22 luglio, alla tredicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, diretta da Ruggero Cappuccio, va in scena in prima assoluta nel Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale, alle 21, “Antichi maestri” (replica il 23 luglio) di Thomas Bernhard, per la regia di Federico Tiezzi, con Sandro Lombardi, Martino D’Amico e Alessandro Burzotta. Firma la drammaturgia Fabrizio Sinisi, uno dei più apprezzati drammaturghi Italiani contemporanei. Lo spettacolo è ambientato nella Sala Bordone della Pinacoteca di Vienna. Un uomo si siede e guarda un famoso quadro di Tintoretto. Un secondo uomo, più ... Leggi su ildenaro

