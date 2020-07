Napoli, si ferma anche Ospina: i convocati per Parma (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match del “Tardini” contro il Parma in programma domani per la 35esima giornata (ore 19.30). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con esercizi di riscaldamento e allunghi. Successivamente esercitazioni di passaggio, lavoro di possesso palla e seduta tattica. Lavoro personalizzato per Llorente e terapie per Ospina a causa di un affaticamento muscolare alla coscia destra. I convocati: Meret, Karnezis, Idasiak, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Politano. L'articolo Napoli, si ferma ... Leggi su anteprima24

enzogoku69 : @TheGiggiStudios Al momento trattativa ferma perché le cifre non corrispondono tra ROMA E NAPOLI...vero è che il calciatore piaccia non poco - _SiGonfiaLaRete : #Parma, si ferma #Gagliolo: il difensore salta il #Napoli - NCN_it : #BARCELLONA, ALTRA TEGOLA PER #SETIÉN: SI FERMA ANCHE #LENGLET -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ferma Napoli, ferma la sterilizzazione al Vecchio Pellegrini: la macchina è rotta Il Mattino Un’estate lunga un anno. Una stagione di sport da vivere su Sky Sport

Non ci siamo mai fermati, neanche durante il lockdown ... ottavi di finale (Juventus-Lione il 7/8 alle 21 e Barcellona-Napoli l’8/8 alle 21). Poi quarti di finale (Atalanta-PSG il 12/8 alle ...

Coronavirus, due nuovi casi di positività a Napoli: cresce il numero dei ricoverati

Sono due i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nella città di Napoli negli ultimi giorni. E' questa la principale differenza che emerge nel bollettino odierno, diffuso dal Comune sulla ...

Non ci siamo mai fermati, neanche durante il lockdown ... ottavi di finale (Juventus-Lione il 7/8 alle 21 e Barcellona-Napoli l’8/8 alle 21). Poi quarti di finale (Atalanta-PSG il 12/8 alle ...Sono due i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nella città di Napoli negli ultimi giorni. E' questa la principale differenza che emerge nel bollettino odierno, diffuso dal Comune sulla ...