Napoli, nell’ordinanza del Gip la storia del sindaco di Marigliano Antonio Carpino e di una carriera politica all’ombra della camorra (Di martedì 21 luglio 2020) Un quartiere di Marigliano (Napoli), Pontecitra, fatto di lotti di case popolari, molte occupate abusivamente, nelle mani della camorra che se ne era impadronita. Un candidato sindaco, l’avvocato penalista Antonio Carpino, che sarebbe sceso a patti coi boss di quel quartiere per vincere le primarie del Pd e poi le elezioni comunali ‘vere’, distribuendo decine di migliaia di euro ai camorristi che caricavano gli elettori sui pullmini noleggiati apposta per essere sicuri che andassero a votare, e facendo promesse di regolarizzazioni delle occupazioni abusive e di appalti per un’apposita cooperativa di ex detenuti da costituire a vittoria acquisita (e poi mai creata). Un’incredibile campagna elettorale, quella del 2015, durante la quale tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Napoli, nell’ordinanza del Gip la storia del sindaco di Marigliano Antonio Carpino e di una carriera politica all’o… - Noovyis : (Napoli, nell’ordinanza del Gip la storia del sindaco di Marigliano Antonio Carpino e di una carriera politica all’… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nell’ordinanza Coronavirus: ordinanza, divieto di spostarsi nelle seconde case nel week end Affaritaliani.it