Napoli, l’autobus si incastra in curva: «Ma guida il figlio?». L’azienda nega: «È una donna di 44 anni appena assunta» – Video (Di martedì 21 luglio 2020) Ci sarebbe stato un ragazzino di 15 anni alla guida di un autobus dell’Anm, il servizio di trasporto pubblico di Napoli, che ha lasciato sbigottiti passanti e automobilisti domenica scorsa, 19 luglio. Il Video è stato diffuso dallo speaker radiofonico Gianni Simioli, segnalato poi al consigliere regionale campano Francesco Borrelli che ha chiesto all’azienda di indagare su come sia potuto succedere. Alla richiesta del consigliere è poi arrivato il chiarimento dell’Anm, secondo cui al volante c’era «una donna di 44 anni che sta svolgendo la trafila seguita da tutti gli autisti interinali che vengono assunti a tempo da Anm». L’autobus era stato immortalato vicino la rotatoria ta via Manzoni e via Caravaggio a ... Leggi su open.online

