Napoli, in carcere il sindaco di Marigliano per scambio elettorale politico-mafioso (Di martedì 21 luglio 2020) NAPOLI – Sono Antonio Carpino, avvocato penalista e attuale sindaco del Comune di Marigliano (Napoli), e Luigi Esposito, detenuto in regime di 41bis, i destinatari di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Dda ed eseguita dai carabinieri di Castello di Cisterna. I due indagati sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro e con i collaboratori di giustizia Cristiano Piezzo, Massimo Pelliccia e Tommaso Schisa, del reato di “scambio elettorale politico-mafioso” ed anche di “corruzione elettorale aggravata dal cosiddetto metodo mafioso”, commessi a Marigliano dall’ottobre 2014 al giugno 2015. ARRESTO CARPINO, PD: “NOTIZIA CI COLPISCE DURAMENTE” Leggi su dire

