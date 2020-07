Napoli, il sindaco di Marigliano arrestato per scambio elettorale politico-mafioso (Di martedì 21 luglio 2020) Il sindaco di Marigliano, comune in provincia di Napoli, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Castello di Cisterna. L’accusa per Antonio Carpino è scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. I militari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale di custodia in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di Carpino e di Luigi Esposito, attualmente detenuto al 41 bis. Entrambi sono ritenuti gravemente indiziati dei reati di scambio elettorale politico-mafioso e ... Leggi su ilfattoquotidiano

