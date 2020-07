Napoli, disoccupati salgono sulle impalcature del Museo nazionale (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alcuni disoccupati sono saliti in protesta sulle impalcature del Museo archeologico nazionale. Lo striscione del Movimento disoccupati 7 novembre sventola alto sulla facciata del Man tra gli sguardi dei passanti e dei turisti. Fissato il tavolo in Città metropolitana con le istituzioni locali ottenuto dopo le manifestazioni scorse. “Vista l’incapacità di essere conseguenziali agli impegni – dicono i disoccupati in presidio – vogliamo che intervenga la Prefettura per assicurare un tavolo con Ministero, Regione e Comune”. L'articolo Napoli, disoccupati salgono sulle ... Leggi su anteprima24

