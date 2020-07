Muriel lancia l'Atalanta al 2° posto, Bologna battuto 1-0 (Di martedì 21 luglio 2020) BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta spumeggiante e dominante ammirata nella Serie A post lockdown si è vista solo a tratti al Gewiss Stadium in occasione della partita contro il Bologna. Ma dopo l'1-1 contro l'Hellas Verona, stavolta alla formazione di Gasperini basta un guizzo di Muriel al 62′ per vincere 1-0 contro la squadra di Mihajlovic e conquistare il secondo posto in solitaria, almeno per una notte. In particolare nel primo tempo è l'equilibrio a dettare i ritmi in campo. L'occasione più nitida si registra al 38′: Barrow si incarica di una punizione e calcia trovando la traversa, quinto legno del Bologna in questo campionato. Nel finale di primo tempo si scaldano gli animi in campo e Gasperini viene espulso dopo una protesta accesa e un battibecco tra le ... Leggi su iltempo

L’Atalanta batte il Bologna grazie a Muriel. Secondo posto e record di 74 punti

