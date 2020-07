Municipio I: grazie a Carabinieri Trastevere per contrasto movida (Di martedì 21 luglio 2020) Roma – “Solo nell’ultima settimana I Carabinieri hanno controllato 1.200 persone, passando al setaccio i locali che non rispettano il distanziamento sociale chiudendo due attivita’: un attivita’ fondamentale per arginare la deriva violenta della movida a Trastevere”. È’ quando afferma in una nota il presidente della commissione Ambiente del Municipio I, Stefano Marin (Pd). “Dei risultati ottenuti anche grazie al rinnovato dialogo tra i istituzioni, cittadini e forze dell’ordine- aggiunge Marin- frutto del costante presidio del territorio da parte degli uomini e delle donne del commissariato di polizia e della compagnia dei Carabinieri di Trastevere”. “Ringrazio a nome delle decine di cittadini che ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Municipio grazie Monteciccardo è ufficialmente municipio di Pesaro Primo Comunicazione Bellocchio, Verdone, Muccino, Garrone: si accende l'estate al "CineVillage Talenti"

Esplode l'estate in III Municipio grazie al ricco programma presentato per il "CineVillage Talenti", organizzato da Anec-Agis. Si parte giovedì 23 luglio con un programma che – ininterrottamente – ...

Un’auto contro il sindaco di Merate

Il sindaco di Merate Massimo Panzeri involontario protagonista di un grave episodio nella notte tra giovedì e venerdì. «Attorno all’una di notte - racconta - stavo parlando con una persona vicino a un ...

