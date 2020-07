Msg Campano-Sora: colto da un malore perde il controllo della moto, rovina a terra e muore (Di martedì 21 luglio 2020) Probabilmente un malore mentre era in sella alla sua moto gli è stato fatale. Sembra questa l’ipotesi più probabile di un tragico incidente che si verificato intorno alle 18 di oggi e che è costato la vita ad un 52enne di origini romene, ma residente da anni in Ciociaria. Stando ad una prima ricostruzione dell’episodio, effettuata dagli agenti della polizia stradale di Sora giunti sul luogo, l’uomo stava percorrendo la strada che attraversa la contrada Chiaiamari, in località Tre Ponti, quando all’improvviso, come detto, un malore potrebbe avergli fatto perdere il controllo del mezzo. Il centauro, da tempo residente a Monte San Giovanni Campano, è quindi rovinato a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Hanno sperato con tutto il cuore che potesse riaprire i suoi occhi bellissimi, che potesse tornare, come spesso faceva con la famiglia, nel paese di origine dei suoi genitori, a Colli, frazione di Mon ...

Msg Campano, dodici mesi di volontariato con "Pace e bene"

Progetto "1 anno per la vita 2020-2021 - Fondazione Pace e Bene Onlus" rivolto a tutti i ragazzi residenti in un comune del territorio italiano, di età compresa tra i 18 e i 28 anni che abbiano voglia ...

