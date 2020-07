MOVIOLA Sassuolo Milan: l’episodio chiave del match (Di martedì 21 luglio 2020) L’episodio chiave del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Sassuolo Milan L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Sassuolo e Milan, valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomblog : Sassuolo Milan LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Sassuolo #Milan #LIVE: #sintesi - AntonioTisi : Dalle 21.40, continua la #SerieA in #ZonaCesarini: Sassuolo-Milan con Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli. Il commen… - Interista100 : Lazio-Sassuolo 1-2 Rete regolare annullata al Sassuolo, Parolo anticipa nettamente Bourabia. L’arbitro va a riveder… - Fuser10314370 : @Leandro12061519 Italiano, ragazzo, si chiama italiano. La locuzione “volontariamente o no” presuppone appunto il r… - sportface2016 : #CagliariSassuolo, MOVIOLA: Carboni espulso per doppia ammonizione -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Sassuolo Sassuolo Milan moviola e Var: gli episodi del match Sassuolonews.net MOVIOLA Sassuolo Milan: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Sassuolo e Milan, valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto.

Sassuolo Milan LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match

Al Mapei Stadium, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Milan si affrontano nel match valido per ...

L’episodio chiave della moviola del match tra Sassuolo e Milan, valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto.Al Mapei Stadium, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Milan si affrontano nel match valido per ...