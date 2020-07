Movida, l’ultima follia: “Sputano su citofoni e maniglie per attaccarti il Covid” (Di martedì 21 luglio 2020) Movida, l’ultima follia. Succede a Trastevere, nel cuore della capitale, la denuncia di Fiorenza Cipollone. “Sputano su citofoni e maniglie per attaccarti il Covid“. L’ultima follia della Movida scatenata è questa: succede a Trastevere, nel cuore di Roma, dove i residenti devono vivere col terrore di toccare la maniglia del portone di casa perché potrebbero contaminarsi. A raccogliere la denuncia di Fiorenza Cipollone, costumista in diversi film e produzioni Rai, è il Corriere. Finito il lockdown Trastevere torna a fare i conti con la Movida, spesso violenta: vere e proprie bande che ora hanno trovato un nuovo gioco, le gare di sputo su citofoni, maniglie, usci. “Sono ... Leggi su limemagazine.eu

