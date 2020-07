Mountain Lake, il mistero del lago di Dirty Dancing: torna l’acqua dopo 12 anni di siccità (Di martedì 21 luglio 2020) Il pubblico ha sognato e fantasticato su quella scena in cui Johnny (interpretato da un bellissimo Patrick Swayze) prova con Baby (Jennifer Grey) la famosa presa dell’angelo in mezzo al lago di Mountain Lake. Era il 1987 anno dell’uscita del film cult Dirty Dancing. Mountain Lake, il mistero del lago di Dirty Dancing Una decina... L'articolo Mountain Lake, il mistero del lago di Dirty Dancing: torna l’acqua dopo 12 anni di siccità proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

