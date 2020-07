MotoGP, GP Andalusia Jerez 2020: l’orario di partenza della gara di domenica 26 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) Il programma di domenica 26 luglio al Gran Premio di Andalusia , valevole per il secondo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP. E’ la giornata decisiva sul circuito Angel Nieto di Jerez. In mattinata, alle ore 9:20, prenderà il via il warm-up. Alle ore 14 semaforo verde per la gara. Tutto il Gran Premio di Andalusia sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go e in differita in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Jerez con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. IL PROGRAMMA DI VENERDI’ IL PROGRAMMA DI SABATO Il programma di ... Leggi su sportface

Marquez news dopo la caduta: oggi l'operazione. I tempi di recupero in MotoGP

Dopo la caduta a Jerez, Marc Marquez sarà operato a Barcellona alle 12 dal dottor Mir, per ridurre la frattura all'omero destro. Da valutare eventuali lesioni al nervo radiale, anche se filtra ottimis ...

