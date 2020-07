Morti sul lavoro, già 25 vittime dopo il lockdown: 400 mila irregolari nei cantieri (Di martedì 21 luglio 2020) Con la fine del lockdown è ripartito il settore dell’edilizia. L’aspetto più negativo, e collaterale, è che le Morti sul lavoro abbiano fatto registrare una considerevole impennata: sei decessi solo nell’ultima settimana, 25 dalla ripresa dei cantieri. Per i sindacati si tratta di un drammatico ritorno alla normalità. A questi numeri vanno aggiunti poi quelli relativi ai contratti: nel settore edile, infatti, ci sarebbero 400 mila irregolari secondo una stima del ministero del lavoro. Morti sul lavoro, a maggio +168% Se il lockdown ha fatto registrare una ovvia flessione dei decessi sul lavoro (-36,4% a marzo e -53,5% ad aprile), la curva ha ripreso a salire ... Leggi su quifinanza

rubio_chef : Due operai sono morti oggi mentre lavoravano in un cantiere edile a Roma. Morti ammazzati dallo Stato, sul posto di… - LaStampa : La tragedia di Roma – due operai edili morti dopo un volo di 20 metri in un cantiere – è solo l’ultimo episodio di… - Tg3web : Ancora morti sul lavoro. A Roma, due operai sono precipitati nel vuoto mentre tagliavano un solaio a venti metri d'… - scorpio66966 : RT @fattoquotidiano: LA FRASE DEL GIORNO Ieri altri tre operai caduti sul lavoro. Nell’ultima settimana, le morti bianche sono state 6. La… - BELLA782357341 : RT @FurioGarbagnati: 432 vs 391. Non sono miliardi e non riguardano il RF. Sono vite umane, sono i morti sul lavoro dei primi cinque mesi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Morti sul Precipitano da oltre 20 metri, due operai morti in un cantiere a Roma La Repubblica "Esci, c'è uno squalo", le grida per avvertire il bambino del pericolo in mare

Gaeta, si sente male in spiaggia e muore davanti agli occhi dei bagnanti Tragedia nei pressi della spiaggia di Fontania, sul lungomare di Gaeta, dove una donna americana è morta, colta da un ...

Alberto Falco, morto dopo 90 giorni nel Covid center a Napoli: "Indagine aperta, vogliamo giustizia"

Scuola, parta la gara per l'acquisto dei banchi monoposto: a settembre postazioni singole in classe Il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha indetto un bando di ga ...

Gaeta, si sente male in spiaggia e muore davanti agli occhi dei bagnanti Tragedia nei pressi della spiaggia di Fontania, sul lungomare di Gaeta, dove una donna americana è morta, colta da un ...Scuola, parta la gara per l'acquisto dei banchi monoposto: a settembre postazioni singole in classe Il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha indetto un bando di ga ...