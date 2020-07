Morta Maria Teresa Lavazza, la vedova del fondatore del colosso del caffè si è spenta a 82 anni (Di martedì 21 luglio 2020) È Morta Maria Teresa Lavazza, vedova di Emilio, ex presidente dell’azienda torinese del caffè, e mamma di Giuseppe e Francesca. Aveva 82 anni. Donna di grande carisma, ha sempre seguito con passione le attività a favore dei bambini meno fortunati. Da anni fortemente impegnata in attività sociali e umanitarie, dal 1997 ha ricoperto la carica di Presidente dell’Adisco-Sezione Piemonte, l’Associazione donatrici italiane sangue e cordone ombelicale. La sezione piemontese dell’associazione, sotto la sua guida, in oltre venti anni di attività ha raggiunto molti risultati, oltre ad aver promosso la cultura della donazione del sangue cordonale e favorito la ricerca scientifica sull’utilizzo delle ... Leggi su ilfattoquotidiano

