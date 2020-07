Monza-Ibrahimovic, Galliani: “L’ho incontrato la settimana scorsa…” (Di martedì 21 luglio 2020) In questi mesi più volte è stato accostato il nome di Zlatan Ibrahimovic al Monza di Berlusconi e Galliani, fresco di promozione in Serie B e voglioso di ottenere subito il salto nell’olimpo del calcio. Proprio l’ex ad rossonero però, ai microfoni di Binario Sport, ha frenato quella che sembrava essere tuttavia una trattativa molto complessa. “Mi sono incontrato con Ibrahimovic settimana scorsa – ha detto – c’è sempre un grande legame tra di noi, ma credo che il suo ingaggio sia fuori dalla nostra portata e da quella di tanti club di Serie A”.L'articolo Monza-Ibrahimovic, Galliani: “L’ho incontrato la settimana ... Leggi su calcioweb.eu

