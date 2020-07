Monza, Galliani alza bandiera bianca: “Ibrahimovic? L’ho incontrato, ma il suo ingaggio è fuori portata” (Di martedì 21 luglio 2020) Il Monza è costretto ad abbandonare il sogno Zlatan Ibrahimovic, accarezzato per qualche settimana da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Marco Luzzani/Getty ImagesL’ad del club brianzolo aveva provato a convincere lo svedese a scendere di categoria per riportare in alto la società biancorossa, ma pare che i suoi sforzi siano risultati vani. Intervenuto ai microfoni di Binario Sport, Galliani ha ammesso: “mi sono incontrato con Ibrahimovic la settimana scorsa, c’è sempre un grande legame tra di noi, ma credo che il suo ingaggio sia fuori dalla nostra portata e da quella di tanti club di serie A“.L'articolo Monza, Galliani alza bandiera bianca: ... Leggi su sportfair

