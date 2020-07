Monobanchi a Scuola, Azzolina: Giusto Investire Sugli Arredi (Di martedì 21 luglio 2020) “I nuovi Monobanchi per le scuole italiane? Sono un investimento”. Questa la dichiarazione della Ministra Azzolina, che attualmente si trova in Emilia Romagna per il suo tour istituzionale. Azzolina puntualizza che si sta trattando la questione Monobanchi “con molta superficialità“. “Abbiamo investito sull’organico del personale scolastico, abbiamo investito sull’edilizia scolastica, adesso stiamo investendo Sugli Arredi. Sono Arredi che resteranno e che permetteranno un giorno di avere anche la possibilità di lavorare in gruppo per gli studenti e di avere forme di innovazione della didattica” continua. In merito ai Monobanchi interviene anche Giannelli, presidente ... Leggi su youreduaction

