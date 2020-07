Minori: Locatelli, ‘istituzione commissione inchiesta vittoria Lega’ (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) – ‘vittoria della Lega. La proposta della Lega per istituire una commissione d’inchiesta sugli affidi illeciti di Minori è stata approvata dalla Camera ed è legge. Finalmente molte atrocità subite da bimbi indifesi verranno alla luce, cambieremo procedure, norme e sarà fatta giustizia”. Lo dichiara la deputata della Lega Alessandra Locatelli, già ministro della Famiglia nel primo governo Conte.L'articolo Minori: Locatelli, ‘istituzione commissione inchiesta vittoria Lega’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Minori: Locatelli istituzione commissione inchiesta vittoria Lega - #Minori: #Locatelli #istituzione - TV7Benevento : Minori: Locatelli, 'istituzione commissione inchiesta vittoria Lega'... -

Ultime Notizie dalla rete : Minori Locatelli

Metro

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di SkySport ha rilasciato alcune dichiarazioni per fare il punto sul mercato in uscita della squadra emiliana: "Domenico Berardi?Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Berardi? Lui è la nostra piccola storia, un prodotto del settore giovanile e so ...