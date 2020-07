Minori: Fiorini (Fi), 'commissione inchiesta sia subito operativa' (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - “L'istituzione della commissione d'inchiesta sul sistema degli affidi, da me fortemente voluta, avendo presentato una proposta di legge, abbinata a quella approvata oggi, finalizzata a svolgere indagini sulle attività connesse alle comunità e agli istituti che accolgono Minori in affido, è la risposta a quei Minori e a quelle famiglie che hanno subito inaccettabili soprusi e prevaricazioni; è una risposta a chi voleva liquidare come un semplice ‘raffreddore' quanto avvenuto in Val d'Enza. Adesso mi auguro che i tempi con i quali si riuscirà a costituire e rendere operativa questa commissione siano brevissimi: deve essere subito operativa”. Lo afferma la ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Minori Fiorini Minori: Fiorini (Fi), 'commissione inchiesta sia subito operativa' Metro Anna Valle, il ritorno in tv con la serie “Luce dei tuoi occhi” insieme a Giuseppe Zeno

Anna Valle torna finalmente in tv: l’ex Miss Italia e attrice stimata sarà la protagonista de Luce dei tuoi occhi, nuova serie tv di Mediaset. Il ritorno sul piccolo schermo per l’attrice sta per arri ...

'Il nome della madre' alla Liberi tutti, 'Preludi e deliri' da Fiorini

La Spezia - Proseguono gli appuntamenti alla libreria Liberi Tutti di Via Tommaseo alla Spezia. Giovedì 16 luglio Roberto Camurri presenta Il Nome Della Madre: appuntamento alle 18.30, incontro all'ap ...

Anna Valle torna finalmente in tv: l’ex Miss Italia e attrice stimata sarà la protagonista de Luce dei tuoi occhi, nuova serie tv di Mediaset. Il ritorno sul piccolo schermo per l’attrice sta per arri ...La Spezia - Proseguono gli appuntamenti alla libreria Liberi Tutti di Via Tommaseo alla Spezia. Giovedì 16 luglio Roberto Camurri presenta Il Nome Della Madre: appuntamento alle 18.30, incontro all'ap ...