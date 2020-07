Milano, donna transgender trovata morta in casa: uccisa con 50 coltellate (Di martedì 21 luglio 2020) Manuela De Cassia, 48 anni e donna transgender, è stata trovata morta nel suo appartamento al secondo pano di un condominio milanese. A scoprire il cadavere della quarantottenne Manuela De Cassia sono stati i vigili del fuoco, chiamati con Unareti, per una fuga di gas dai vicini allarmati per l’odore che proveniva dall’alloggio. Secondo quanto si apprende, la donna è stata accoltellata al torace e alla schiena, con oltre 50 fendenti. Un delitto efferato sul quale indagano i carabinieri. L’arma del delitto non è stata trovata. Sul posto sono arrivati il medico legale e il pm di turno. I carabinieri del nucleo investigativo stanno effettuando i rilievi e sentendo alcune persone. Nel ricordarla su Facebook, l’attivista Antonia ... Leggi su tpi

