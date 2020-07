Milano: a capo ultras Milan Lucci confiscati beni per 1,2 mln (2) (Di martedì 21 luglio 2020) (Adnkronos) - Lucci, si spiega dalla Questura, nel corso degli anni "ha preso parte a episodi violenti legati al mondo delle tifoserie, stringendo legami con soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti gestito dalla criminalità organizzata". Nel 2006, appena maggiorenne, risultò implicato nell'omicidio di un avvocato ed emerse come elemento della filiera del traffico di stupefacenti legata al mondo degli ultras. Negli anni successivi diverse indagini hanno ricostruito i legami personali di Lucci con pregiudicati di spicco, mentre nel 2018 è stato arrestato, perché responsabile della compravendita di ingenti quantitativi di droga. Leggi su iltempo

Nel giugno scorso il sequestro. Lucci, divenuto famoso per quella foto con Matteo Salvini alla festa per i 50 anni della curva rossonera, è stato sottoposto a sorveglianza speciale Questa mattina la p ...Confiscati i beni a Luca Lucci, detto "Il Toro", capo ultrà del Milan, leader del gruppo "Curva Sud". A Lucci, già nel giugno dell'anno scorso, erano stati sequestrati beni per un milione di euro nell ...