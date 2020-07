Milan, ufficiale il rinnovo di Pioli fino al 2022 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Svolta improvvisa in casa Milan: Stefano Pioli è stato confermato come tecnico rossonero anche per la prossima stagione. Clamoroso quanto emerso nell’ultima ora: non sarà più Ralf Rangnick il prossimo allenatore del Milan. Conferma e rinnovo per Stefano Pioli in un cambio di rotta all’apparenza impensabile fino a poche ore fa. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale della società rossonera: “AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto come allenatore della prima squadra maschile, che pertanto scadrà a fine giugno 2022. Stefano è approdato alla guida tecnica del ... Leggi su zon

