Milan, Suso saluta e ringrazia: "Per sempre rossonero" (Di martedì 21 luglio 2020) SIVIGLIA, SPAGNA, - "Giocare la Champions era il mio sogno da bambino. Adesso è realtà. Grazie Siviglia. E grazie al Milan, siete stati per anni la mia famiglia. Per sempre rossonero". Così Jesus Suso ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : Ufficiale, il #Siviglia riscatta #Suso dal #Milan | #calciomercato - AntoVitiello : #Siviglia aritmeticamente in Champions, scatta la clausola per #Suso, riscatto obbligatorio per il club spagnolo. A… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, il #Siviglia riscatterà #Suso: le cifre - _SiGonfiaLaRete : #Milan, il saluto di #Suso sui social - 3pverter : RT @NandoPiscopo1: @Emiliangiolo Anche un emiliangiolo che vuole tornare il Milan delle 7 Champions e poi usa il termine di grandi giocator… -