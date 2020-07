Milan, Suso e l’emozionante addio sui social: “Per sempre rossonero” (Di martedì 21 luglio 2020) “Giocare la Champions era il mio sogno da bambino. Adesso è realtà. Grazie Siviglia e grazie al Milan, siete stati per anni la mia famiglia. Per sempre rossonero“. Con un post sul suo profilo Instagram Suso saluta il Milan dopo l’ufficializzazione del riscatto da parte del Siviglia. L’esterno spagnolo ormai ex rossonero, approdato a Siviglia nello scorso mercato invernale, è stato pagato dal club andaluso circa 24 milioni di euro. View this post on Instagram 🇪🇸 Jugar la champions es un sueño y en sevilla más. Un Sevillista más @sevillafc . También muchas gracias al @acMilan habéis sido mi familia por muchos años, siempre seré rossonero. 🇮🇹 Giocare la ... Leggi su sportface

DiMarzio : Ufficiale, il #Siviglia riscatta #Suso dal #Milan | #calciomercato - AntoVitiello : #Siviglia aritmeticamente in Champions, scatta la clausola per #Suso, riscatto obbligatorio per il club spagnolo. A… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, il #Siviglia riscatterà #Suso: le cifre - clikservernet : Suso saluta il Milan: “Per anni siete stati la mia famiglia. Per sempre rossonero” - Noovyis : (Suso saluta il Milan: “Per anni siete stati la mia famiglia. Per sempre rossonero”) Playhitmusic - -