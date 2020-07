Milan, salta Rangnick. La conferma dell’agente: “Non è il momento giusto per lavorare insieme” (Di martedì 21 luglio 2020) Trovano conferme le voci lanciate da ‘Kicker’ secondo le quali Ralf Rangnick non sarà il prossimo allenatore del Milan. Il tedesco non vorrebbe limitarsi al solo incarico di direttore sportivo e la conferma di Pioli in panchina da parte di Gazidis ha cambiato di netto le carte in tavola. La ‘Bild’, inoltre, riporta una dichiarazione di Marc Kosicke, procuratore di Rangnick a conferma del tutto: “AC Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per lavorare insieme. Per questo motivo e tenendo conto del buon andamento e dei risultati con il coach Pioli, è stato deciso congiuntamente che Ralf Rangnick non assumerà un ... Leggi su calcioweb.eu

