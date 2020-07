Milan, Pioli: «Club sempre corretto con me. Sono felice del rinnovo» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Stefano Pioli ha parlato al termine della sfida contro il Sassuolo: le dichiarazioni dell’allenatore del Milan Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Sassuolo. rinnovo – «Sono molto felice. Sapevo di questa trattativa da due giorni. Sapere di allenare un Club così prestigioso anche nella prossima stagione mi rende orgoglioso. Il nostro futuro però è adesso, ci Sono ancora tre partite da giocare». FIDUCIA – «Il Club con me si è dimostrato corretto perché nei colloqui individuali mi hanno sempre detto che le scelte sarebbero state ... Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Il #Milan ha scelto di andare avanti con #Pioli. Confermato - AntoVitiello : AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto com… - DiMarzio : Sfuma l'arrivo di #Rangnick, il #Milan proseguirà con #Pioli - riddick1979 : RT @PinoMeazza: De Boer Rangnick Pioli Pioli Spalletti ? #Milan - CalcioPillole : 23 punti nelle ultime 9 partite. Il #Milan vola a ritmo Scudetto tanto da convincere la Proprietà a fare un passo… -

Secondo indiscrezioni, Pioli avrebbe già firmato il rinnovo del contratto per la prossima stagione (quello in corso infatti sarebbe stato valido solo con la conquista della Champions): una decisione ...(fcinter1908) Per questo motivo e tenendo conto del buon andamento e dei risultati con il coach Pioli, è stato deciso congiuntamente che Ralf Rangnick non assumerà un ruolo all’AC Milan". Se la ...