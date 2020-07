Milan, oggi 200 presenze rossonere per Donnarumma. Raiola tratta il rinnovo: ingaggio al ribasso e clausola? (Di martedì 21 luglio 2020) Gigio Donnarumma, secondo Stefano Pioli, può diventare "Il portiere più forte del mondo". L'estremo difensore classe 1999 intanto oggi festeggerà la 200esima presenza con la maglia del Milan. A soli 21 anni. Gigio vuole vincere con il Milan e si parla anche del suo rinnovo. Il contratto è in scadenza nel 2021, filtra un ottimismo sempre più marcato. Da entrambe le parti: club e giocatore. Le parti stanno parlando con Raiola e presto dovrebbe arrivare l'annuncio. AC Milan v AS Roma - Serie A... Leggi su 90min

