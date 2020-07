Milan, notizia bomba dalla Germania: Rangnick lontano dai rossoneri, vicino il rinnovo col Lipsia (Di martedì 21 luglio 2020) notizia bomba dalla Germania.La nota rivista sportiva tedesca, Kicker, ha riportato una news che ha dell'incredibile, Ralf Rangnick lontano dal Milan che ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con i rossoneri. L'attuale responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull e di conseguenza anche del Lipsia, avrebbe cambiato idea in vista della prossima stagione. Il momento più che positivo vissuto dal club di via Aldo Rossi post lockdown ha influenzato la scelta del dirigente che potrebbe rinnovare il proprio rapporto con il club della Red Bull.Il Milan avrebbe riflettuto intensamente vista la stagione straordinaria in panchina dell'ex Fiorentina e soprattutto perché ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Milan, notizia bomba dalla Germania: #Rangnick lontano dai rossoneri, vicino il rinnovo col Lipsia - DavidBasco86 : @milan_corner vabbè però citano Kicker eh, non è notizia loro - mirkopioltini74 : RT @masolinismo: È saltato rangnick? Sarebbe un peccato se dessi questa notizia proprio durante una partita importante per il Milan https:/… - masolinismo : È saltato rangnick? Sarebbe un peccato se dessi questa notizia proprio durante una partita importante per il Milan - colonnello_loba : @SimoneCristao No, il Milan è morto se quella notizia è vera -

Ultime Notizie dalla rete : Milan notizia Calciomercato Milan – Dopo la vittoria, un’altra grande notizia: ci siamo! Il Milanista Ibrahimovic a Gagliolo dopo la pallonata in faccia: “Ti volevo svegliare”

Il Milan ha pubblicato su TikTok l’audio originale – preso dal campo durante il match contro il Parma – che immortala la battuta di Zlatan Ibrahimovic poco dopo aver centrato in volto Gagliolo con una ...

Sassuolo-Milan: 0-1 La Diretta Sblocca il solito Ibra

Sassuolo e Milan incrociano le armi nella partita delle 21.45 di questo inedito martedì di luglio di campionato. Gli emiliani sono reduci dal pareggio di Cagliari, 1-1 il finale, a causa ...

Il Milan ha pubblicato su TikTok l’audio originale – preso dal campo durante il match contro il Parma – che immortala la battuta di Zlatan Ibrahimovic poco dopo aver centrato in volto Gagliolo con una ...Sassuolo e Milan incrociano le armi nella partita delle 21.45 di questo inedito martedì di luglio di campionato. Gli emiliani sono reduci dal pareggio di Cagliari, 1-1 il finale, a causa ...