Milan, Massara: "Vediamo se si può proseguire con Ibra. Donnarumma è un'urgenza" (Di martedì 21 luglio 2020) A margine della sfida tra Sassuolo e Milan è intervenuto Frederic Massara, direttore sportivo dei rossoneri, soffermandosi sul futuro delle stelle della squadra. Questo quanto affermato a Sky Sport: “Incontro con Donnarumma per il rinnovo? Manterremo la promessa, ma dobbiamo celebrare un traguardo prodigioso, ottenuto a 21 anni. Un giocatore fantastico su cui costruire la storia ed il futuro del Milan". US Sassuolo v AC Milan - Serie A "Ibrahimovic? Ibra è concentrato e determinato per fare la... Leggi su 90min

sportli26181512 : Milan, Massara: 'A fine stagione confronto con Ibra': Milan, Massara: 'A fine stagione confronto con Ibra' Il d.s.… - sportli26181512 : #Milan, Massara: 'Ibrahimovic? Parleremo a fine stagione': Il ds rossonero su Donnarumma: 'Giocatore fantastico, pa… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Milan, Massara: 'A fine stagione confronto con Ibra' - MilanForever81 : RT @MilanNewsit: Massara a Sky: 'Su Gigio bisogna costruire il futuro del Milan. Ibra? Ci incontreremo dopo la fine del campionato' https:/… - Gazzetta_it : Milan, Massara: 'A fine stagione confronto con Ibra' -