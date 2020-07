Milan, Maldini: “La qualità e la professionalità di Pioli hanno pagato, è l’uomo giusto” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini si è espresso in merito al rinnovo di Stefano Pioli, legato ai rossoneri fino al 2022: “Fin da quando Stefano è arrivato, sapevamo che sarebbe stato necessario del tempo per ammirare i risultati del suo lavoro. Nonostante sia approdato in rossonero in un momento complicato, ha sempre dimostrato qualità e professionalità, che alla fine hanno pagato. Il nostro obiettivo è costruire una squadra giovane, di successo e con il desiderio di vincere: pensiamo che Stefano sia l’uomo giusto“. L’UFFICIALITA’ DEL RINNOVO DI Pioli LE PAROLE DI STEFANO Pioli LE PAROLE DI IVAN GAZIDIS LE PAROLE DI ZLATAN IBRAHIMOVIC LE PAGELLE DEL MATCH SASSUOLO-Milan GLI ... Leggi su sportface

